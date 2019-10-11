Москва, , 17:42 — REGNUM В Москве сотрудники аэропорта «Шереметьево» могли принять бесствольный травматический пистолет «Стражник» за электробритву. Об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Из-за пистолета рейс Москва — Бургас совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону.

По данным собеседника агентства, коммерсант, летевший с семьёй на отдых, пронёс на борт самолёта пистолет. Перед посадкой его проверили в обычном порядке, но на сканере могли не обратить внимание на оружие из-за его схожести с электробритвой. При этом пистолет, согласно информации, зарегистрирован в установленном порядке, а владелец объяснил ситуацию тем, что не успел сдать предмет в багаж.

Указано, что пистолет обнаружил в ручной клади один из пассажиров и сообщил проводнику. Капитан судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ростове-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура после инцидента выявила нарушения транспортной безопасности в деятельности АО «Шереметьево Безопасность».

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудников аэропорта могут наказать из-за пистолета на рейсе в Болгарию