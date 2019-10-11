Калуга, , 17:41 — REGNUM Искренние соболезнования родным, близким и коллегам в связи с кончиной летчика-космонавта Алексея Архиповича Леонова выразил губернатор Калужской области, сообщили 11 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Ушёл из жизни первый в мире человек, оказавшийся в открытом космосе, участник первой в мире стыковки пилотируемых космических кораблей разных стран (СССР и США). Вклад Алексея Леонова в развитие отечественной авиации, космонавтики и укрепление авторитета нашей страны бесценен. Алексей Архипович Леонов неоднократно бывал на Калужской земле и являлся почётным гражданином Калуги. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советский космонавт Алексей Леонов умер на 86-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни в госпитале имени Бурденко.

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