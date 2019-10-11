Рига, , 17:24 — REGNUM Только четверть населения Латвии поддерживает или скорее поддерживает выделение средств на реэмиграцию соотечественников. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на проведённый компанией SKDS социологический опрос.

Так, «определённо поддерживаю» ответило только — 7,5% респондентов, точно не поддерживаю — 24,1% опрошенных. «Скорее поддерживаю» выделение средств на программу возращения — 16,9%, «скорее возражаю» против этой траты средств — 23%. Нейтральное отношение к вопросу у 23% опрошенных, а 5,1% респондентов — затруднились с ответом.

Таким образом, программу реэмиграции не поддерживают 47,1% населения, а её сторонниками можно назвать 24,4%.

Отмечается, что участие в опросе приняли 1014 респондентов в 126 населенных пунктах Латвии.

Реэмиграция — возвращение эмигранта в страну первоначального проживания.