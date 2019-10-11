Великий Новгород, , 17:17 — REGNUM На портале по трудоустройству Superjоb появилась вакансия не только министра здравоохранения Новгородской области, но и его заместителей, включая первого зама, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно объявлению, главу новгородского минздрава ожидает зарплата в 150−160 тыс. рублей, первого заместителя министра здравоохранения Новгородской области — 80−90 тыс. рублей, заместителя министра — 60−70 тыс. рублей.

В условиях трудоустройства на должность министра опубликована информация об открытом конкурсном отборе. Помимо необходимых документов, соискатель должен написать эссе на двух страницах на тему «Развитие сферы здравоохранения на территории Новгородской области на среднесрочную перспективу» с презентацией по теме эссе. Заявки от претендентов ждут до 21 октября.

Отметим, что также вакансия министра здравоохранения Новгородской области опубликована и на региональном интернет-портале по трудоустройству Novjob.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вакансия министра здравоохранения Новгородской области открылась после ухода в отставку с 1 октября 2019 года Антонины Саволюк. В правительстве региона также остаются вакантными должности министра культуры и министра спорта и молодёжной политики.

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