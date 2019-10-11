Красногорск, , 19:39 — REGNUM В Московской области общая площадь особо охраняемых территорий (ООПТ) увеличилась на 20,7 тыс. га. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

По словам министра экологии и природопользования Дмитрий Куракина, в 2019 году в регионе создано семь новых ООПТ общей площадью 14,4 тыс. га и расширена территория семи существующих ООПТ. Общий прирост территорий ООПТ составил 20,7 тыс. га.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Реутове на территории Центрального городского парка в ноябре 2019 года откроется новый парк экстремальных развлечений для скейтбордистов, роллеров и велосипедистов.

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