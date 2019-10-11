Волгоград, , 17:57 — REGNUM Заместителя начальника одного из отделов межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному Федеральному округу, а также главного специалиста-эксперта этого же структурного подразделения обвиняют в фальсификации протоколов и взятке в значительном размере. Сотрудники ведомства предложили предпринимателю за некоторую сумму не отражать неучтённую алкогольную продукцию, сообщили 11 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, осенью 2018 года обвиняемые при проверке склада коммерческой организации обнаружили три тысячи литров неучтенной алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих её качество. По закону, у предпринимателя должны были конфисковать товар и наложить на него административный штраф до 300 тысяч рублей. Главный специалист-эксперт управления предложил заместителю директора фирмы за 100 тысяч рублей забыть о нарушении.

После получения денег проверяющий составил ложный протокол осмотра без неучтённого алкоголя и подписал этот документ у своего непосредственного руководителя. Замначальника был осведомлён о подлоге. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.