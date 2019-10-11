Магас, , 17:08 — REGNUM Бывший министр строительства Ингушетии попал под уголовное преследование в связи с многомиллионным ущербом, нанесенным государственному бюджету. Чиновника обвиняют в превышении полномочий при реализации проекта строительства инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья для производства стеклянной тары, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установлено в 2012—2013 годах строительное ведомство профинансировало на сумму более 794 млн рублей компанию «Артис», которая должна была выполнить работы по госконтракту на объекте на условиях софинансирования 50/50. Однако спустя шесть лет проект так до сих пор и не реализован.

При этом бывший министр строительства Ингушетии подписал от лица правительства отчет об освоении более 664 млн рублей из собственных средств компании «Артис». Как утверждает прокуратура, министр знал о неплатежеспособности компании, тем не менее подпись свою под документом поставил.

В настоящее время расследование уголовного дела о причинении крупного ущерба и существенного нарушения прав и законных интересов государства продолжается.