Ашхабад, , 17:04 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной космонавта Алексея Леонова. Об этом Песков сообщил журналистам сегодня, 11 октября.

По словам Пескова, Путин хорошо знал Леонова и неоднократно с ним беседовал. Глава государства всегда восхищался мужеством Леонова и считал его «человеком с большой буквы».

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Леонова. Они очень хорошо знали друг друга, Путин относился к Леонову с глубоким уважением, они неоднократно беседовали. Путин всегда восхищался мужеством Леонова и тем, каким он был человеком с большой буквы», — сказал Песков.

Также глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что в самое ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнований родным и близким», — заявил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный советский космонавт Алексей Леонов скончался в Москве в возрасте 85 лет.