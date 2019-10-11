Москва, , 17:03 — REGNUM Выбрана тема Московского урбанистического форума 2020 года, сообщает 11 октября сайт Стройкомплекса Москвы.

Мероприятие запланировано на начало июля 2020 года. Оно станет юбилейным, десятым, по счёту.

«Темой предстоящего форума станет «Города-суперзвёзды. Уроки успешной трансформации», — сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Деловая часть пройдёт 2 и 3 июля, а фестивальная рассчитана сразу на четыре дня — со 2 по 5 июля включительно.

Участники Московского урбанистического форума обсуждают развитие крупных городов.