Цхинвал, , 16:54 — REGNUM Воспитателям детских садов Цхинвала теперь запрещено пользоваться мобильным телефоном в рабочее время. Для связи работники дошкольных образовательных учреждений могут использовать только дежурный телефон. Об этом 11 октября заявила глава Госкомитета информации и печати Южной Осетии Мария Котаева, передает информагентство «Рес».

Как пояснила Котаева, отдел образования администрации Цхинвала отреагировал на обращения родителей, которые жаловались на то, что воспитатели детских садов проводят в рабочие часы много времени в телефонах. Начальник городского отдела образования издал указ, согласно которому воспитатели больше не правомочны пользоваться мобильными телефонами, а с родными могут связываться только через дежурный телефон.

Глава Госкомитета информации и печати отметила, что воспитатели выразили недовольство по поводу запрета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 октября все детские образовательные учреждения Цхинвала подключили к отопительной системе.

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