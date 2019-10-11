Москва, , 16:53 — REGNUM Вечером 11 октября пробки в Москве увеличатся до семи баллов. Об этом 11 октября сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По прогнозу, серьёзные заторы ожидаются в 18 и 19 часов вечера. Сейчас дорожная ситуация в столице оценивается в шесть баллов. Наиболее сложная ситуация на дорогах Москвы, судя по интерактивной карте, наблюдается в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Также очевидны сообщили корреспонденту ИА REGNUM о массовом дорожно-транспортном происшествии на Кутузовском проспекте, в которое попали четыре автомобиля.