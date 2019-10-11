Вашингтон, , 16:52 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выразило соболезнования в связи со смертью известного советского космонавта, первого человека, вышедшего в открытый космос Алексея Леонова. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 11 октября, на официальной странице NASA в сети микроблогов Twitter.

«Мы опечалены потерей легендарного космонавта. Его погружение в открытый космос положило начало сверхзвуковой активности и сделало возможным обслуживание космической станции», — сказано в сообщении NASA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Леонов скончался сегодня в возрасте 85 лет. Знаменитый космонавт умер в госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве.

Известно, что похороны Леонова состоятся 15 октября в 11:00. Космонавта похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Напомним, что Леонов дважды летал в космос — в 1965 году и в 1975 году. В первый его полет Леонов стал первым человеком, который вышел в открытый космос. Во время второго полета Леонова на орбите произошла знаменитая стыковка советского космического корабля «Союз — 19» с американским космическим кораблем «Аполлон-21».