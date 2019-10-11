Нальчик, , 16:45 — REGNUM Более 17,5 тыс. туристов посетило Приэльбрусье с начала 2019 года. При совершении походов погибло 13 человек, еще четверо пропали без вести. Об этом сообщили 11 октября в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарии региону.

При этом число попавших в чрезвычайные ситуации при различных обстоятельствах на туристических маршрутах в горах и спасенных спасателями региона составило 120 человек.

Всего, по данным спасательного ведомства, в 2019 году было зарегистрировано 2613 групп, из них 901 группа иностранных туристов в количестве 5653 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в горах Кабардино-Балкарии было спасено 95 туристов. Спасатели провели 106 спасательных операций. При этом не удалось спасти 21 человека. Еще пятеро пропали без вести.