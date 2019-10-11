Москва, 11 октября 2019, 16:44 — REGNUM Максимальную скорость движения автотранспорта на Северо-Восточной хорде Москвы увеличили до 80 км/ч. Об этом 11 октября сообщает Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.
Такие изменения произошли после завершения строительства участка от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до Открытого шоссе.
«Транспортный спрос на магистраль увеличился. СВХ разгрузила на 7−8% такие важные магистрали как ТТК и МКАД на участках между Рязанским проспектом и Щёлковским шоссе», — рассказали в ЦОДД.