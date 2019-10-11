Москва, , 16:41 — REGNUM Алексей Леонов был и останется навсегда легендой, уверен вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Плохие новости этой осенью приходят одна за другой. Сегодня не стало Алексея Архиповича Леонова — легендарного космонавта, дважды Героя Советского Союза. Он был и останется навсегда легендой, примером для подражания для всех будущих поколений космонавтов. Первопроходец космоса, волевой, мужественный, отчаянный. Таких — единицы», — отметил Толстой в Facebook.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, космонавт Алексей Леонов ушел из жизни на 86-м году жизни.