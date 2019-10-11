Сунжа, Ингушетия, , 16:30 — REGNUM В Ингушетии установлен факт захвата земель в Сунженском районе. На территории между сельскими поселениями Нестеровское и Берд-Юрт неизвестные лица присвоили несколько участков муниципальных земель, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе районной администрации.

В факте самозахвата территорий на пастбищных землях убедился глава Сунженского района Магомет Дзейтов. В ходе инспекционной поездки в сельское поселение Нестеровское он обнаружил, что ряд территорий огорожен заборами.

Установить, кто совершил попытку присвоить муниципальные земли без каких-либо разрешительных документов, предстоит заинтересованным ведомствам.

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