Москва, , 22:11 — REGNUM Опрос о введении смертной казни для убийц и педофилов открыт на странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» 11 октября.

Государственная Дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мнения среди депутатов разделились даже внутри «Единой России»: одни, как Ольга Баталина, говорят, что надо спокойно подумать, другие, как Евгений Примаков, считают, что смертную казнь нужно вернуть.

На 16 часов 11 октября в опросе приняли участие около трех тысяч человек, пока что впереди мнение за возвращение смертной казни (73%), против 22%.