Грозный, , 16:08 — REGNUM В Чечне был избит 16-летний школьник. Несколько сверстников избили его в районе торгово-развлекательного центра «Грозный-Сити». По данному факту прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров назначил проверку, пишет ИА «Чечня Сегодня».

По данным портала, подросток получил травмы в виде параорбитальной гематомы и ушиба нижней челюсти. Его доставили в детскую больницу.

Его обидчиков предстоит установить в ходе проверки надзорного ведомства. Кроме того, будет вынесено решение в отношении родителей, которые не принимают должных мер к воспитанию своих детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате драки в соседнем Дагестане в феврале 2019 года получил ранения подросток в Махачкале. Его соперником оказался 16-летний житель города, который в ходе ссоры пустил в ход холодное оружие.