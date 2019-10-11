Руан, Франция, , 16:04 — REGNUM Пожар на заводе Lubrizol в Руане нанес французским фермерам ущерб, оцененный в 40−50 млн евро. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Дидье Гийом.

Известно, что Дидье Гийом отправился в Руан 11 октября вместе с министрами экологического перехода Элизабет Борн и здравоохранения Аньес Бузин, чтобы создать «комитет по прозрачности и диалогу» после пожара на химзаводе.

Руководство завода Lubrizol согласилось создать фонд солидарности размером 50 млн евро для покрытия убытков, которые понесли местные фермеры. Lubrizol также выплатит компенсацию 453 заводчикам из шести департаментов, пострадавшим от запрета на производство молока.

В целом, по словам Дидье Гийома, три тысячи фермеров были обеспокоены последствиями пожара на химзаводе Lubrizol, который произошел 26 сентября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп признал, что власти не знают всего о последствиях пожара на химзаводе Lubrizol в Руане.

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