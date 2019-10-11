Москва, , 16:01 — REGNUM Количество преступлений в России, совершенных в наркотическом опьянении, за последние годы сильно сократилось. Соответствующие данные были озвучены 11 октября в ходе заседания Координационного совещания «Об эффективности работы правоохранительных и контролирующих органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В совещании приняли участие генпрокурор РФ Юрий Чайка, представители администрации президента России, руководство российского Верховного суда и ряд высокопоставленных представителей правоохранительных органов.

Во время заседания отметили, что в 2017 году было зарегистрировано 28,2 тысяч преступлений, совершенных лицами под воздействием наркотиков, в 2018 году их число снизилось до 14,6 тысяч, а в первом полугодии 2019 года зафиксировано 5,9 тысяч.

Вместе с тем на заседании отмечалось, что в работе правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с наркопреступлениями, имеются существенные недостатки. С 2017 по середину 2019 года прокуратурой зафиксировано свыше 20 тыс. нарушений закона в данной сфере.