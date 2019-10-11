Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») настаивает на введении химической кастрации для педофилов и строгом контроле за теми, кто вышел из мест лишения свободы. Об этом парламентарий заявил в связи с убийством в Саратове девятилетней Лизы Киселёвой.

Напомним, ранее судимый, в том числе за сексуальные преступления, Михаил Туватин сознался в убийстве ребенка.

«Самое главное не дать сейчас эмоциям взять верх и требовать вешать кого-то, брать большой ржавый нож и у кого-то что-то отрезать — это неправильно, но я считаю, что те, кто совершил насилие над детьми — эти люди могут подвергаться химической кастрации», — сказал Милонов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, парламентарий предлагает сделать всё возможное на законодательном уровне, чтобы исключить возможность соприкосновения с детьми людей, вышедших на свободу после отбытия срока за сексуальное насилие.

«Сейчас <…> педофил, который вышел из тюрьмы, которого освободили по УДО, может спокойно по идее устроиться в детский сад или школу работать. И никто его не проверяет, поэтому специальная база данных для педофилов должна быть», — считает Виталий Милонов.

Как сообщало ИА REGNUM, девятилетняя девочка пропала в Саратове 9 октября. Утром она ушла из дома в школу и не вернулась. Поиски ребёнка велись почти сутки. На следующий день девочку обнаружили среди гаражей без признаков жизни.

Подозреваемый в убийстве имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

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