Москва, , 15:41 — REGNUM Минтруд России «порадовал» очередной «перспективной» инициативой — лишить права на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет работающих родителей. Не совсем понятно, какие «злоупотребления» детским пособием видит министерство, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Ведомство считает, что получать такую выплату должны только те родители, которые сидят с ребенком, а не заняты где-то еще. В законопроекте есть еще одна потрясающая формулировка — родитель должен не только не работать, но и уделять ребенку «достаточно времени».

Также говорится, что если в период работы родителя уход за ребенком осуществляет кто-то еще, право на ежемесячное пособие по уходу теряется. В Минтруда уверены, если родитель проводит на работе времени больше, чем с собственным ребенком, получать пособие он не должен.

Изначально считается, что пособие по уходу за ребенком — это компенсация родителю за потерянный заработок. В Минтруда видят множественные «злоупотребления» правом на получение пособия и потому желают бороться с ними самым решительным образом.

В 2019 году размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40% в месяц от ежемесячного заработка. Оно не может быть меньше 4512 руб. (40% от МРОТ). Согласно действующему законодательству, пособие могут получать другие родственники ребенка (отец, бабушка), пока фактически находятся в отпуске по уходу за ребенком.

В документах отдельно прописано, что право на пособие сохраняется за родителем, если он занят неполный рабочий день или работает дома. Чего именно хочет добиться Минтруда и какие «злоупотребления» пособием он видит, неясно», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд России предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям. Предложение направлено против злоупотребления правом на пособие

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