Москва, , 15:50 — REGNUM Рядом с ярмаркой выходного дня в столичном районе Марьино появится новая спортивная площадка с футбольным полем. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре районной ярмарки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Собянин отметил, что между современными ярмарками, которые создаются в районах столицы, и обычными рынками есть «разительная разница». Однако цель и тех и других одна — обеспечить население хорошими продуктами.

«Торговля ведется несколько дней в неделю. В тёплое время года совершенно другие условия: кондиционирование, холодильники. Но идеология у него такая же — это рынки. Места продавцам предоставляются бесплатно. А где можно, рядом с рынками вырастают и фестивальные площадки, и спортивные. В Марьино совмещена и фестивальная площадка, и рынок, а в ближайшее время появится и спортивная площадка с футбольным полем», — сказал мэр Москвы.

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