Москва, , 15:39 — REGNUM Руководство и коллектив госкорпорации «Роскосмос» выразил глубокие соболезнования родственникам и близким советского космонавта Алексея Леонова, скончавшегося на 86-м году жизни. В их адрес направлена телеграмма с соболезнованиями от имени главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, говорится в сообщении госкорпорации в Facebook.

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«Один из первых космонавтов мировой космической эры, навсегда преданный отечеству и своему делу, он вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики. С Алексеем Архиповичем ушла целая эпоха», — отметили в госкорпорации.

https://www.facebook.com/Roscosmos/photos/a.1398392870415396/2452964444958228/

В Роскосмосе уверены, что лучшей памятью о легендарном космонавте будут «новые достижения отечественной космонавтики, которой он посвятил свою яркую героическую жизнь».

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Как сообщало ИА REGNUM, космонавт № 11, первый в мире человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов скончался 11 октября после продолжительной болезни в госпитале имени Бурденко. Его похороны состоятся 15 октября.

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