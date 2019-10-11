Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Сооснователь видеостриминговой платформы Mixer Мэтт Салсаменди покинул компанию для того, чтобы получить возможность заниматься новыми проектами. Об этом 11 октября сообщил портал Engadget.

Молодой предприниматель опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказал о том влиянии, которое оказал Mixer на сеть. Сооснователь платформы заявил, что она смогла изменить отношение людей к «конкуренции в пространстве игрового стриминга».

«Поддержка, которую мы получили от Microsoft, была унизительной для меня, а опыт, который я получил за последние три года, незаменим», — написал Салсаменди.

Он сообщил, что переходит в совершенно другую область и теперь будет заниматься разработкой лазерных систем в музыкальных проектах.

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Когда Мэтт Салсаменди стал соучредителем Mixer (тогда компания называлась Beam) ему было 18 лет. В 2016 году платформу купила Microsoft. Её популярность стала резко расти после того, как на эту площадку с Twitch перешел известный стример Ninja.

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