Париж, , 15:31 — REGNUM Число погибших на дорогах столицы Франции в сентябре 2019 года сократилось на 2,8%, сообщает Le Figaro.

Известно, что на дорогах Парижа в сентябре погибли 313 человек, что на 9 человек меньше, чем в сентябре 2018 года. Количество травм в сентябре месяце также сократилось на 3,7%.

Тем не менее, смертность на дорогах среди молодых людей в возрасте 18−24 лет возрастает, причем на 10 человек больше, чем в сентябре 2018 года.

В третьем квартале кривая смертности на дорогах продолжает расти по сравнению с 2018 годом. Таким образом, в третьем квартале 2019 года 931 человек погиб против 896 в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года число погибших на дорогах Парижа выросло до 17,9%.

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