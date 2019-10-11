Вена, , 15:22 — REGNUM Австрийский писатель и драматург Петер Хандке, удостоенный Нобелевской премии по литературе за 2019 год, лично отправится в Стокгольм и выступит на церемонии вручения. Об этом он заявил Австрийскому агентству печати.

Ранее Хандке не раз критиковал присуждение премии и заявлял, что награду в области литературы нужно отменить. Он называл её лживой канонизацией писателя, которая читателю ничего не дает.

Однако теперь Хандке собирается ехать в Швецию, где премию вручат 10 декабря. Он добавил, что готов «что-то сказать».

Себя писатель назвал приверженцем мировой, а не международной литературы, а награду — неоднозначным предметом и вечной дилеммой. Он добавил, что решение Нобелевского комитета говорит о неплохом умении его членов разбираться в значении мировой литературы.

Как сообщало ИА REGNUM, лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 год были объявлены 10 октября.

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