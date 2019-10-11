Вашингтон, , 15:18 — REGNUM Стример Гай Бэйм, известный под ником Dr DisRespect, объяснил, почему он считает, что Call of Duty: Modern Warfare скоро «убьёт» игру в жанре королевской битвы PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Об этом 10 октября сообщил портал Comicbook.

Он заявил, что разработчики PUBG никогда не вносили исправления в свою игру «должным образом», чтобы она работала «хорошо и гладко» и добавил, что компания не запускала новые серверы из-за чего стримеру приходилось постоянно играть с задержкой около 90 мс. Также он обвинил создателей в том, что они «никогда не добавляли в игру новый контент».

«Вот почему никто не играет в вашу игру», — заключил Dr DisRespect.

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Напомним, новый шутер Call of Duty: Modern Warfare официально выйдет на платформах PS4, Xbox One и ПК 25 октября 2019 года. Публичное бета-тестирование игры на ПК и Xbox прошло в период с 19 по 23 сентября 2019 года.

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