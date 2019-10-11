Шерегеш, , 15:05 — REGNUM В Шерегеше высадили аллею возле обелиска памяти землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, сообщили ИА REGNUM в администрации Кузбасса.

На территории памятного места высадили 50 декоративных деревьев и кустарников, навели порядок.

По словам главы района Владимира Макуты, благоустройство парка возле обелиска было запланировано заранее. Летом работники ЖКХ подготовили площадку и спилили десятки старых деревьев.

«Летом шерегешцы высказали обеспокоенность о том, что обелиск может быть снесён. Но напрасно. Несмотря на то, что территория парка находится в частной собственности, владелец не только сохранил объект, но и помог в благоустройстве. За лето здесь было заменено ограждение, заасфальтирована прогулочная дорожка», — отметил он.

Планируется, что в День 75-летия Победы 2020 году от обелиска сначнётся шествие «Бессмертного полка».