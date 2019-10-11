Москва, , 15:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким космонавта Алексея Леонова.

«Имя дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова навсегда останется в мировой истории космонавтики, как первого человека, вышедшего в открытый космос. Он посвятил свою жизнь освоению и изучению космоса, решал масштабные и ответственные задачи, как один из руководителей Центра подготовки космонавтов», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

«Мужество и сила воли Алексея Архиповича сочетались с его творческими способностями. Многим он известен не только как космонавт, но и замечательный художник», — отметил он.

Светлая память об Алексее Архиповиче сохранится в наших сердцах, а его жизнь будет достойным примером для будущих поколений. Его уход из жизни — большая потеря для всех нас.