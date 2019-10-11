Рим, , 15:00 — REGNUM Власти Италии будут использовать «агентов под прикрытием» для борьбы со втягиванием несовершеннолетних граждан в азартные игры, передает Il Sole 24 Ore в пятницу, 11 октября.

Агенты получат право входить в помещения, где ведутся такие игры, с целью сбора информации и доказательств, в том числе об участии в таких играх несовершеннолетних и о вероятных случаях уклонения от уплаты налогов.

По данным экспертов, почти половина жителей Италии в возрасте от 14 до 19 лет в той или иной степени знакома с азартными играми.

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