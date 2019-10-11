Нальчик, , 14:53 — REGNUM В Кабардино-Балкарии отправлено на доследование уголовное дело, фигурантом которого является лидер общественной организации «Хабзэ» Мартин Кочесоко. Об этом рассказал адвокат обвиняемого в хранении наркотиков активиста Тимур Хутов.

Защитник отметил, что, по его данным, «прокуратура не утвердила обвинительное заключение», дело вернули на доследование в Следственный отдел полиции по Лескенскому району КБР, передает Business FM.

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Напомним, руководитель черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартин Кочесоко был задержан 7 июня по подозрению в хранении наркотиков. В его автомобиле были обнаружены пакеты с 263,4 г марихуаны. Однако сам активист не признает обвинений, которые ему предъявлены, и считает, что его задержание и уголовное дело связаны с его общественной деятельностью.