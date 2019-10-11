Москва, , 14:48 — REGNUM В Госдуме соболезнуют в связи с кончиной космонавта Алексея Леонова и вспоминают свои встречи с ним.

«Не стало человека, который первым вышел в открытый космос. Это потеря для всей страны». — отметил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

«Я с гордостью говорю: Леонов — мой земляк (Кемеровская область). Леонов поддержал меня на первых выборах в Государственную думу», — написал он в Facebook.

«Леонов был невероятным человеком, с которым связь продолжилась на Смоленской земле — родине Юрия Гагарина, память о котором он хранил, наследие которого он популяризировал и продвигал. Уверен, Алексей Архипович там, куда он сделал первым первый шаг — в бесконечной вселенной», — добавил парламентарий.