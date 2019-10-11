Ростов-на-Дону, , 14:47 — REGNUM На общественных слушаниях принято решение о создании лесопаркового «зелёного пояса» вокруг Ростова-на-Дону. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

«Предполагается, что «зелёный щит» общей площадью около 10 тыс. гектаров охватит территории балочно-русловой сети в границах шести муниципальных образований. Среди них — Ростов-на-Дону, Батайск, Новочеркасск, Аксайский, Мясниковский и Родионово-Несветайский районы», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что закон о «зеленых поясах» вокруг городов России был принят в 2016 году. Документ урегулирует отношения, связанные с созданием лесопарковых «зеленых поясов» — зон с ограниченным режимом природопользования и хозяйственной деятельности.