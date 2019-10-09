11 Октября
 
15:10

Свои соболезнования в связи с кончиной Алексея Леонова выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Алексей Архипович, вы были к звездам ближе всех. Спасибо за ваши свет, мужество и мудрость. Вечная память!» — написал Воробьев на своей странице в Instagram под фотографией легендарного советского космонавта.
15:05

Сергей Миронов. duma.gov.ru

15:04

Миронов: подвиг Леонова стал примером настоящего героизма

Подвиг Алексея Леонова стал примером мужества, отметил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Алексей Архипович — легенда советской и мировой космонавтики. Его подвиг стал примером настоящего мужества и невероятного героизма. Уходит эпоха, уходит тот, кто писал славную историю нашей страны. В наших сердцах он останется навсегда. Светлая память», — написал Миронов в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Леонов ушел из жизни в возрасте 85 лет.

15:00

Спикер Госдумы: Леонов навсегда останется в истории мировой космонавтики

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким космонавта Алексея Леонова.

«Имя дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова навсегда останется в мировой истории космонавтики, как первого человека, вышедшего в открытый космос. Он посвятил свою жизнь освоению и изучению космоса, решал масштабные и ответственные задачи, как один из руководителей Центра подготовки космонавтов», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

14:58

Алексей Леонов. kremlin.ru

14:48

Неверов: Леонов — в бесконечной вселенной

В Госдуме соболезнуют в связи с кончиной космонавта Алексея Леонова и вспоминают свои встречи с ним.

«Не стало человека, который первым вышел в открытый космос. Это потеря для всей страны», — отметил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).