Подвиг Алексея Леонова стал примером мужества, отметил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Алексей Архипович — легенда советской и мировой космонавтики. Его подвиг стал примером настоящего мужества и невероятного героизма. Уходит эпоха, уходит тот, кто писал славную историю нашей страны. В наших сердцах он останется навсегда. Светлая память», — написал Миронов в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Леонов ушел из жизни в возрасте 85 лет.