Свои соболезнования в связи с кончиной Алексея Леонова выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Миронов: подвиг Леонова стал примером настоящего героизма
Подвиг Алексея Леонова стал примером мужества, отметил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Алексей Архипович — легенда советской и мировой космонавтики. Его подвиг стал примером настоящего мужества и невероятного героизма. Уходит эпоха, уходит тот, кто писал славную историю нашей страны. В наших сердцах он останется навсегда. Светлая память», — написал Миронов в Facebook.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Леонов ушел из жизни в возрасте 85 лет.
Спикер Госдумы: Леонов навсегда останется в истории мировой космонавтики
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким космонавта Алексея Леонова.
«Имя дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова навсегда останется в мировой истории космонавтики, как первого человека, вышедшего в открытый космос. Он посвятил свою жизнь освоению и изучению космоса, решал масштабные и ответственные задачи, как один из руководителей Центра подготовки космонавтов», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.
Неверов: Леонов — в бесконечной вселенной
В Госдуме соболезнуют в связи с кончиной космонавта Алексея Леонова и вспоминают свои встречи с ним.
«Не стало человека, который первым вышел в открытый космос. Это потеря для всей страны», — отметил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).