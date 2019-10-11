Москва, , 14:43 — REGNUM Проверка будущих водителей не только на алкоголизм, но и на употребление наркотиков, что, конечно, правильно. Безопасность людей на дороге должна быть приоритетом, в том числе безопасность от людей, находящихся в измененном состоянии сознания, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Новый регламент вводится при прохождении водительских медкомиссий при получении прав или возврате удостоверений по окончании срока лишения. Таких граждан будут проверять как минимум на содержание в крови маркера CDT (карбогидрат-дефицитного трансферрина). Если концентрация CDT превышает 1,2%, претендента на водительское удостоверение направят на обследование в наркодиспансер.

Много это или мало? Довольно много. Чтобы концентрация CDT превысила этот предел, необходимо употреблять не менее 150 граммов водки или по целой бутылке вина ежедневно на протяжении не менее двух недель. Такой режим способен сформировать алкогольную зависимость, и такого водителя опасно встретить на дороге.

Любителям выпить вечером пару раз в неделю обвинение в алкоголизме не грозит, если, конечно, не делать этого перед освидетельствованием. Для тех, кто делает это чаще, придется воздерживаться от употребления алкоголя не менее двух недель, чтобы его не выдал этот тест. Думаю, для большинства водителей это не составит труда, в отличие от настоящих алкоголиков.

Поскольку таким образом отсеются только те, кто получает права, владельцам действующих удостоверений такая проверка не грозит. Если, конечно, под это дело не затеять очередную смену прав.

К тому же, как это часто бывает в России, исключительная норма легко может стать всеобщей, если проверку на CDT введут для всех при каждом подозрении сотрудника автоинспекции. Тогда на смену пресловутых и отмененных 0,3 промиле придет не менее коррупционно емкая норма.

Население, как всегда при излишне строгом регулировании, будет искать обходные пути, и тут же на «сером» рынке появится услуга по предоставлению липовых медицинских справок. Цены, на которые, ввиду возросших рисков, вырастут в разы. Но хочется надеяться, что в этот раз палку перегибать все же не станут», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что будущие водители обязаны будут сдавать медицинский тест для выявления хронического алкоголизма.

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