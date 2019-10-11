Санкт-Петербург, 11 октября 2019, 14:39 — REGNUM Главным способом борьбы с ожирением должна быть масштабная просветительская работа со стороны государства, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 11 октября, глава комиссии по здравоохранению и социальной политике парламента Петербурга Елена Киселева, комментируя данные Роспотребнадзора.
Как сообщалось ранее, в Роспотребнадзоре во Всемирный день борьбы с ожирением сообщили, что за последние 7 лет количество страдающих от ожирения в России выросло более чем в два раза. В настоящее время от лишнего веса и вызываемых им болезней страдает более половины граждан страны старше 30 лет.
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