Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM Главным способом борьбы с ожирением должна быть масштабная просветительская работа со стороны государства, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 11 октября, глава комиссии по здравоохранению и социальной политике парламента Петербурга Елена Киселева, комментируя данные Роспотребнадзора.

Как сообщалось ранее, в Роспотребнадзоре во Всемирный день борьбы с ожирением сообщили, что за последние 7 лет количество страдающих от ожирения в России выросло более чем в два раза. В настоящее время от лишнего веса и вызываемых им болезней страдает более половины граждан страны старше 30 лет.

Читайте также: Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике ожирения

«Не думаю, чтобы мы смогли ограничить продажу высококалорийных продуктов питания, от макаронных изделий до пирожных. Скорее, нужно сделать акцент на разъяснительную и просветительскую работу.

При этом важно, чтобы использовались доходчивые и яркие образы. Нужно не ограничиваться статистикой и не приглаживать проблему, а говорить откровенно. Человек должен осознавать последствия.

В то же время проблемы с ожирением — не от хорошей жизни. Еда — самый быстрый способ получить удовольствие и снять стресс. Ситуация меняется, и у новых поколений занятия спортом становятся модными, но эти положительные перемены происходят не быстро», — отметила Елена Киселева.