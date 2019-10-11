Уфа, , 14:41 — REGNUM Внеплановую выездную проверку на заводе «Полиэф» проводит управление Роспотребнадзора по Башкирии. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По словам работников Роспотребнадзора, на месте розлива промышленных стоков были взяты пробы из водоемов. Кроме этого, сотрудники планируют взять пробы почвы.

Отмечается, что промышленные стоки, которые вытекли из резервуара, во время разрушения его стенки, уже откачали с поверхности грунта. По результатам исследований специалистами будут приняты соответствующие меры реагирования.

Сообщается, что ситуация находится на контроле у надзорного ведомства.

Напомним, что авария на заводе «Полиэф» произошла 9 октября. Тогда из-за разрушения части стенки резервуара произошла утечка промышленных стоков.