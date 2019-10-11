Ростов-на-Дону, , 14:32 — REGNUM Рассмотрение уголовного дела о крупном пожаре 21 августа 2017 года в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону начнётся 21 октября. Материалы дела изучает Пролетарский районный суд, сообщает «Дон 24».

ИА REGNUM ранее сообщало, что обвинения в возникновении огня предъявлены трём фигурантам — бывшему заместителю руководителя администрации Пролетарского района (ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность»), начальнику Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» и старшему мастеру производственного участка (ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

Площадь августовского пожара составила 32 тыс. 640 кв. метров. Огонь повредил 125 домов частного сектора и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. Один человек погиб. Потерпевшими признано более 700 человек.

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