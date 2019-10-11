Орел, 11 октября 2019, 14:31 — REGNUM Завершит ремонт моста Дружбы в Орле компания из Белгородской области «Ремспецмост». Предприятие подало заявку на электронный аукцион и стало единственным участником закупки. Торги признали состоявшимися, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подрядчику необходимо будет завершить все работы до 1 декабря 2020 года. Стоимость контракта составляет 273 млн рублей. Основной вид деятельности белгородской компании — строительство мостов и тоннелей.
В августе 2019 года городские власти в одностороннем порядке расторгли контракт с предыдущим подрядчиком — казанской фирмой «РГС» — из-за затягивания сроков сдачи объекта.
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