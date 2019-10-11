Исламабад, , 14:51 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Пакистана число заболевших лихорадкой денге в 2019 году достигло 25 тысяч человек.

Об этом сообщает пакистанское информационное агентство Dawn. Число заразившихся приближается к историческому максимуму 2011 года, когда заболело более 27 тысяч человек. Несмотря на пугающие цифры, денге уже не так смертоносна: за текущий год ее жертвами стали 42 человека, тогда как в 2011 году она унесла 370 жизней.

Как отмечают представители министерства здравоохранения Пакистана, жителям страны «не стоит волноваться из-за лихорадки», так как, по данным медиков, 90% заразившихся не нуждаются в специальном лечении, а большая часть смертей вызывается обезвоживанием. Показатели заражений и смертности от денге в Пакистане уступают показателям ряда стран Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия и Малайзия.