Скопье, , 14:53 — REGNUM Македонские медицинские работники считают, что правительство Северной Македонии не выполнило обещание повысить зарплаты работников здравоохранения на 5% с октября.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, медики заявляют, что ранее премьер-министр страны Зоран Заев выкладывал на своей странице в социальной сети Facebook заявления о том, что с октября зарплаты работников сферы здравоохранения, социальной сферы, образовательных учреждений, полицейских и служащих министерства обороны будут увеличены на 5%.

Однако глава профсоюза Клинического центра Северной Македонии Горан Бегович заявил, что произошло недопонимание — увеличение заработной платы ожидало лишь работников администрации, зарплаты которых не были увеличены на 5% в январе, в отличие от других работников государственного сектора.

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