Ступино, Московская область, 11 октября 2019, 13:38 — REGNUM В Ступинской центральной районной клинической больнице спасли двухлетнего ребёнка, отравившегося каплями для носа. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Ребёнок поступил в больницу, выпив пузырек средства от насморка. Как пояснила заведующая детским соматическим отделением Галина Кавындикова, из-за тяжести состояния он несколько часов провел в реанимации.
Как пояснил заместитель главного врача по медицинской части больницы Валерий Ануфриев, передозировка каплями для носа ведет к угнетению функций центральной нервной системы и опасна не только для детей, но и для взрослых.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи Красногорской городской больницы №1 спасли пациенту руку, пострадавшую от циркулярной пилы.
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