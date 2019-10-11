Ступино, Московская область, , 13:38 — REGNUM В Ступинской центральной районной клинической больнице спасли двухлетнего ребёнка, отравившегося каплями для носа. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ребёнок поступил в больницу, выпив пузырек средства от насморка. Как пояснила заведующая детским соматическим отделением Галина Кавындикова, из-за тяжести состояния он несколько часов провел в реанимации.

«Частота сердечных сокращений пациентки составляла 57 ударов в минуту при норме 90, артериальное давление при норме 80/50 было высоким — 130/80. Несколько часов девочка находилась в анестезиолого-реанимационном отделении до нормализации сердечной деятельности», — заявила Кавындикова.

Как пояснил заместитель главного врача по медицинской части больницы Валерий Ануфриев, передозировка каплями для носа ведет к угнетению функций центральной нервной системы и опасна не только для детей, но и для взрослых.

« У детей высока вероятность развития коматозного состояния, возможен смертельный исход. В таких случаях действовать нужно быстро и грамотно, в срочном порядке обращаться за медицинской помощью», — заявил Ануфриев.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи Красногорской городской больницы №1 спасли пациенту руку, пострадавшую от циркулярной пилы.

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