Москва, 11 октября 2019, 13:24 — REGNUM В Москве количество станций метрополитена достигнет 310 через пять лет, сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев. Его слова опубликованы на сайте Стройкомплекса Москвы.

Московское метро
Московское метро

Такой показатель планируется реализовать к 2024 году. При этом длина линий московского метро увеличится до 574 километров. До 2027 года будет построено ещё 66 километров линий и 26 станций.

Вместе с МЦК и МЦД длина линий столичного метро достигнет одной тысячи километров в 2024 году.