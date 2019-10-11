Армавир, Краснодарский край, , 13:22 — REGNUM Более 500 делегатов из нескольких регионов России принимают участие во Втором всекубанском съезде учителей русского языка и литературы, который проходит 10 и 11 октября в Армавирском государственном педагогическом университете. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В работе съезда принимают участие педагоги и эксперты из Краснодарского края, Калмыкии, Ставропольского края, Адыгеи, ближнего и дальнего зарубежья. Главной задачей мероприятия в 2019 году, пояснили в университете, стало определение путей решения проблем в области языкового и литературного образования современных школьников.

Форум начался с работы профессиональных площадок, на которых обсуждались наиболее актуальные вопросы, волнующие учителей-словесников. Участники обсудили специфику проектной и исследовательской деятельности на уроках русского языка и литературы, пути продвижения русского языка в мире, перспективы реализации программ вузовского филологического образования, лучшие практики преподавания русского языка и литературы в школе, а также средства духовно-нравственного воспитания школьников на уроках литературы.

Сегодня работа съезда продолжилась пленарным заседанием, где в качестве докладчиков выступили модераторы профессиональных площадок. Они представили ряд предложений по разрешению вопросов, состоящих перед филологическим образованием.

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