Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM Выйти на свободу раньше срока наказания, который получил бывший начальник центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимур Хамхоев, ему не удастся. Тагилстроевский районный суд города Нижнего Тагила отказал ему в условно-досрочном освобождении.

Напомним, экс-руководитель центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимур Хамхоев был осужден по делу о пытках убийствах, разбоях, вымогательствах, совершенных в составе группы лиц по предварительному сговору. Он был задержан в декабре 2016 года. Вместе с ним по делу проходили еще шесть сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM Хамхоев был осужден на семь лет колонии общего режима в июле 2018 года. Вместе с ним по делу проходили шестеро сотрудников полиции Ингушетии. Наибольший срок из них получил старший лейтенант полиции Алихан Беков — 10 лет колонии строгого режима. Все они, кроме полковника полиции Сергея Хандогина, были лишены специальных званий.

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