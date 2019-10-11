Адвокат и телеведущая Виктория Данильченко полагает, что инициатива с изменением условий выплат пособия по уходу за ребёнком идёт вразрез с концепцией повышения социальных гарантий для семей с малолетними детьми, которую российское правительство в последнее время активно поддерживает. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM появившуюся информацию о том, что Минтруд РФ предложил не платить пособие работающим родителям, она пояснила:

Москва, , 13:17 — REGNUM «Я считаю, что лишение матери данного вида пособия несправедлива по ряду причин. Во-первых, эти средства в любом случае пойдут в семейный бюджет. И с этой точки зрения абсолютно не важно, кто из родственников ребёнка покормил его кашей в тот или иной день.

Во-вторых, размер данного пособия не столь велик, чтобы мама могла, не задумываясь, отказаться от другого источника дохода. В большинстве случаев выход матери на работу в первые 1,5 года жизни ребенка — это скорее необходимость, чем желание строить карьеру. Чаще маме, наоборот, хочется как много больше времени проводить со своим малышом, однако, финансовый вопрос диктует обратное.

В-третьих, не совсем понятен механизм, как будет выплачиваться пособие, когда уход за ребенком осуществляет не один человек, а например, бабушка и дедушка или бабушка и прабабушка. Кому будут платить в таком случае? Слишком много нюансов для одной инициативы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что Министерство труда и соцзащитыРФ предложило внести поправки в законодательство, согласно которым претендовать на пособие по уходу за ребенком до полутора лет смогут лишь те, кто фактически имеет время на такой уход, проинформировал РБК.

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