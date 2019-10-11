Ростов-на-Дону, , 13:16 — REGNUM Общеобластной субботник в Ростовской области состоится 12 октября. Он завершит осенний месячник благоустройства, стартовавший на Дону 9 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Ожидается, что в субботнике примут участие более 60 тыс. жителей Ростовской области. В течение дня планируется обработать 5 тыс. деревьев, очистить от мусора более 12 тыс. кв. метров земель и около 13 тыс. кв. метров придорожных территорий и лесополос.

В ведомстве уточнили, что в 2019 году осенний День древонасаждения перенесён на 19 октября.