В ходе голосования за новое место для храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет разрешена агитация на опросных участках. Об этом заявил глава горизбиркома Вадим Антошин, сообщает ИА Znak.

Екатеринбург, , 13:16 — REGNUM По словам Антошина, в положении об опросе нет даже понятия «агитация», а также каких-либо запретов агитировать за тот или иной вариант. Члены избирательной комиссии воздержатся от агитации, такая же просьба высказана в адрес общественных наблюдателей.

В избиркоме не будут реагировать на призывы голосовать или не голосовать на опросе, отметил Антошин.

Напомним, ранее уральский полпред Николай Цуканов призвал полицию пресечь провокации, связанные с проведением опроса о храме Святой Екатерины. Голосование пройдёт 13 октября 2019 года.

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