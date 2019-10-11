Волгоград, , 13:33 — REGNUM Здание спортивной школы в Волгограде, в которой начинала спортивную карьеру Елена Исинбаева, предлагают включить в региональную целевую программу по модернизации существующих объектов в сфере основного и дополнительного образования. По данным мэрии города, конструктивных нарушений, которые могут привести к разрушению здания, нет.

Отдельно стоящее трёхэтажное здание 1975 года постройки на улице Пугачевской никогда капитально не ремонтировалось, строению необходима реконструкция. Спортшкола — один из предполагаемых объектов, которую включат в областную программу. По предварительным данным, на первом этапе в программу должно войти порядка 70 зданий. Сейчас эти объекты находятся в удовлетворительном состоянии, отвечают нормативным требованиям санитарного состояния и безопасности, но требуют модернизации или капитального ремонта.

«В прошлом месяце губернатор Волгоградской области дал поручение профильным ведомствам и муниципалитетам начать разработку областных целевых программ по модернизации существующих объектов в сфере основного и дополнительного образования. Для этого муниципалитет Волгограда уже в текущем году проводит обследование зданий, находящихся в ведении муниципальных учреждений, работающих с детьми», — цитирует сообщение мэрии ИА «Высота 102».

Как рассказывало ИА REGNUM, Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, уроженка Волгограда, на международном форуме «Россия — спортивная держава» обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в ремонте спортивной школы. Стоимость ремонта — порядка 60 млн рублей.

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